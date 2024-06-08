Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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В Хмельницкой области ночью горело придорожное кафе
Генштаб: сегодня уже 34 боя, десяток - на Покровском направлении, на Купянском - напряженно, враг атакует возле Волчанска
Женщина, спасенная из-под завалов после атаки рф на Полтавскую область, умерла - ОВА
Еще один блок АЭС вернули в работу, что сократит дефицит, запланирован значительный импорт и ограничения с 16:00 - Минэнерго
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Соглашение с KNDS предоставит первую в Украине лицензию на производство 155-мм снарядов - Минстратегпром
В Луганской области на оккупированных шахтах задерживают зарплату - ОВА
Макрон о возможной победе ультраправых на евровыборах: Европа никогда не знала такой угрозы
северная осетия впервые подверглась дроновой атаке, ночью рф фиксировала беспилотники еще в 6 регионах и в оккупированном Крыму
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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
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Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
В Хмельницкой области ночью горело придорожное кафе
Пожарные ликвидировали пожар в придорожном кафе площадью 80 кв. м в селе Мицевцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области, не допустив дальнейшего распространения.
Генштаб: сегодня уже 34 боя, десяток - на Покровском направлении, на Купянском - напряженно, враг атакует возле Волчанска
На фронте с начала этих суток произошло уже 34 боестолкновения, при чем 10 уже произошло на Покровском направлении, на Харьковском продолжаются три атаки оккупантов в районе Волчанска, напряженная ситуация - на Купянском направлении.
Женщина, спасенная из-под завалов после атаки рф на Полтавскую область, умерла - ОВА
Женщина, спасенная из-под завалов после российской атаки в Полтавской области Украины, к сожалению, умерла, несмотря на усилия врачей спасти ее жизнь.
Еще один блок АЭС вернули в работу, что сократит дефицит, запланирован значительный импорт и ограничения с 16:00 - Минэнерго
На одной из атомных электростанций Украины энергоблок мощностью 1000 МВт был введен в эксплуатацию на 10 дней раньше запланированного срока после планового ремонта, что позволило сократить дефицит электроэнергии, вызванный российскими атаками.
Дроновая атака на северную осетию в россии: источники сообщили об операции ГУР
северная осетия в рф впервые подверглась дроновой атаке. Это операция Главного управления разведки Минобороны, сообщили УНН источники.
Соглашение с KNDS предоставит первую в Украине лицензию на производство 155-мм снарядов - Минстратегпром
Франко-немецкий оборонный гигант KNDS подписал соглашения с украинским производителем, предоставив первую в Украине лицензию на производство 155-мм снарядов и предусмотрев открытие Центра по техническому обслуживанию пушек Caesar, где запасные части будут печататься на 3D-принтере из металла.
В Луганской области на оккупированных шахтах задерживают зарплату - ОВА
В Луганской области продолжаются российские обстрелы, на оккупированных территориях на шахтах "Востокуголь" задерживают заработную плату, а оккупанты в Рубежном отказываются принимать заявления о компенсации за уничтоженное имущество.
Макрон о возможной победе ультраправых на евровыборах: Европа никогда не знала такой угрозы
Президент Франции Макрон предостерегает от неявки на евровыборы в эти выходные. По его расчетам, это сыграет на руку ультраправым, набирающим силу.
северная осетия впервые подверглась дроновой атаке, ночью рф фиксировала беспилотники еще в 6 регионах и в оккупированном Крыму
В российском минобороны утверждают, что сегодня ночью были атакованы дронами шесть регионов рф и временно оккупированный Крым и говорят о якобы сбитии 25 БПЛА, а также уничтожении двух безэкипажных катеров в районе Крымского полуострова ночью, а утром еще по одному в северной осетии-алании, где атака, по сообщениям росСМИ, произошло впервые, и на белгородщине.
Глава Одесской ОВА не сомневается - россия бьет по гражданским умышленно, а потом врет
россия намеренно использует высокоточные баллистические ракеты для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Одесской области, в результате чего гибнут мирные жители, включая детей.