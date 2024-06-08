На Хмельниччині вночі горіло придорожнє кафе
Київ • УНН
Пожежники ліквідували пожежу в придорожньому кафе площею 80 кв. м у селі Міцівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, не допустивши подальшого поширення.
Пожежа сталася вночі у кафе на Хмельниччині, вогнеборці ліквідували загорання, повідомили у ДСНС України у суботу, пише УНН.
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Повідомлення про те, що у селі Міцівці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області горить придорожнє кафе площею 80 кв. м, рятувальники отримали 8 червня о 00:57.
О 01:25 вдалося ліквідувати пожежу, не допустивши подальшого розповсюдження вогню.
Причини пожежі встановлюються. Нещасних випадків не було.
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