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У Смілі на Черкащині загорілось кафе

У Смілі на Черкащині загорілось кафе

Київ • УНН

 • 16331 перегляди

У Смілі Черкаської області загорілося кафе на площі 50 квадратних метрів, але рятувальники загасили його без будь-яких жертв, причина пожежі ще встановлюється.

У Смілі Черкаської області сьогодні, 22 травня, виникла пожежа у кафе. Обійшлось без постраждалих. Причина займання встановлюється. Про це УНН повідомляє із посиланням на Головне управління ДСНС України у Черкаській області. 

Деталі 

Як повідомляється, пожежа у кафе виникла на вулиці Незалежності. 

Займання охопило площу 50 квадратних метри. Його вдалось локалізувати о 10:29. 

О 10:40 рятувальники ліквідували пожежу. 

Постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

На Київщині внаслідок пожежі загинули троє людей, серед яких - дитина 22.05.24, 12:11 • 19932 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
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