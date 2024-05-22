У Смілі на Черкащині загорілось кафе
Київ • УНН
У Смілі Черкаської області загорілося кафе на площі 50 квадратних метрів, але рятувальники загасили його без будь-яких жертв, причина пожежі ще встановлюється.
У Смілі Черкаської області сьогодні, 22 травня, виникла пожежа у кафе. Обійшлось без постраждалих. Причина займання встановлюється. Про це УНН повідомляє із посиланням на Головне управління ДСНС України у Черкаській області.
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Як повідомляється, пожежа у кафе виникла на вулиці Незалежності.
Займання охопило площу 50 квадратних метри. Його вдалось локалізувати о 10:29.
О 10:40 рятувальники ліквідували пожежу.
Постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
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