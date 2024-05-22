В Смеле Черкасской области загорелось кафе

В Смеле Черкасской области сегодня, 22 мая, возник пожар в кафе. Обошлось без пострадавших. Причина возгорания устанавливается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Черкасской области.

Детали

Как сообщается, пожар в кафе возник на улице Независимости.

Возгорание охватило площадь 50 квадратных метра. Его удалось локализовать в 10: 29.

В 10:40 спасатели ликвидировали пожар.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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