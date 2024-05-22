В Смеле Черкасской области загорелось кафе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  44087 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  68707 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  77765 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  66318 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  118295 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  115730 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  119647 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113559 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104543 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  223531 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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В Смеле Черкасской области загорелось кафе

В Смеле Черкасской области загорелось кафе на площади 50 квадратных метров, но спасатели потушили его без каких-либо жертв, причина пожара еще устанавливается.

Общество •   •  5895 просмотра
В Смеле Черкасской области загорелось кафе

Рада планирует запретить эвакуацию автомобилей инспекторами по парковке на время войны, но есть нюанс

Верховная Рада приняла законопроект, запрещающий парковочным инспекторам эвакуировать автомобили во время военных действий, одновременно предоставив такие полномочия Национальной полиции и увеличив штрафы за неправильную парковку.

Общество •   •  6944 просмотра
Рада планирует запретить эвакуацию автомобилей инспекторами по парковке на время войны, но есть нюанс

Вражеский удар по Харькову: по меньшей мере четверо раненых, в многоквартирном доме произошел пожар

В Харькове после российского удара по меньшей мере четыре человека получили ранения, в том числе тяжело ранен водитель троллейбуса, а в жилом доме вспыхнул пожар.

Война •   •  8999 просмотра
Вражеский удар по Харькову: по меньшей мере четверо раненых, в многоквартирном доме произошел пожар

Рада предварительно приняла законопроект о борьбе с электронным мошенничеством и"колл-центрами"

Верховная Рада Украины приняла законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за электронное и коммуникационное мошенничество, включая лишение свободы на срок до 12 лет за интернет-мошенничество, совершенное в военное время.

Криминал и ЧП •   •  7786 просмотра
Рада предварительно приняла законопроект о борьбе с электронным мошенничеством и"колл-центрами"

Первые специалисты по обслуживанию F16 уже возвращаются в Украину-Евлаш

Первые специалисты по техническому обслуживанию F16, прошедшие обучение за рубежом, начали возвращаться в Украину, чтобы поделиться своим опытом, а первый тренажер F-16, предоставленный Чешской Республикой, уже прибыл в Украину.

Война •   •  8754 просмотра
Первые специалисты по обслуживанию F16 уже возвращаются в Украину-Евлаш

Харьков подвергся удару рф: произошел пожар на АЗС, повреждено кафе

Российские захватчики атаковали Харьков управляемым боеприпасом, вызвав пожар на гражданской автозаправочной станции и повредив кафе, информация о жертвах все еще уточняется.

Война •   •  10976 просмотра
Харьков подвергся удару рф: произошел пожар на АЗС, повреждено кафе

Украина теряет молодежь: около 50% учебных заведений не проводят подготовительные курсы для поступающих с ВОТ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что необходимо разработать и внедрить реинтеграционные программы для молодежи из ТОТ, что требует комплексного подхода и совместных усилий правительства, общественности, международных организаций.

Общество •   •  9337 просмотра
Украина теряет молодежь: около 50% учебных заведений не проводят подготовительные курсы для поступающих с ВОТ

Генштаб: количество боестолкновений с начала суток выросло до 65, почти половина - на Купянском и Покровском направлениях

Количество боестолкновений сегодня возросло до 65, почти половина из них – на Купянском и Покровском направлениях.

Война •   •  9604 просмотра
Генштаб: количество боестолкновений с начала суток выросло до 65, почти половина - на Купянском и Покровском направлениях

Венецианская комиссия высказывается в пользу отмена закона об "иноагентах" в Грузии

Венецианская комиссия, высший орган конституционного права Совета Европы, пришла к выводу, что грузинский законопроект "Об агентах иностранного влияния" должен быть отменен, поскольку в нем есть фундаментальные недостатки, которые могут подавлять свободу выражения мнений.

Новости Мира •   •  7862 просмотра
Венецианская комиссия высказывается в пользу отмена закона об "иноагентах" в Грузии

Рада планирует отменить уголовную ответственность за мелкие кражи: законопроект приняли за основу

Верховная Рада приняла законопроект, декриминализирующий мелкие кражи на сумму до 4552 гривен, заменяющий уголовную ответственность штрафами и общественными работами.

Общество •   •  9214 просмотра
Рада планирует отменить уголовную ответственность за мелкие кражи: законопроект приняли за основу