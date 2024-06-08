На Київщині загорівся автобус з близько 40 людьми, обійшлося без постраждалих
Київ • УНН
У Вишгороді Київської області у автобуса, що перевозив близько 40 пасажирів, під час руху загорівся моторний відсік, але, на щастя, обійшлося без жертв.
Загорання рейсового автобуса з близько 40 людьми сталося у Вишгороді у Київській області, повідомили в ГУНП в області у суботу, пише УНН.
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"8 червня, під час руху по вулиці Набережній у місті Вишгород, спалахнув автобус. Попередньо встановлено, що загорання сталося в моторному відсіку", - повідомили у поліції у соцмережах.
Прибувши на місце події, поліцейські з'ясували, що в громадському транспорті перебуває близько 40 осіб.
"На щастя, постраждалі відсутні", - зазначили у поліції.
Пожежу локалізували рятувальники.
Остаточні висновки щодо причини займання, згодом нададуть працівники служби надзвичайних ситуацій.
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