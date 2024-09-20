На Киевщине задержан мужчина за смертельное избиение во время пьяной драки

На Киевщине сообщили о подозрении мужчине, который нанес смертельные удары. Об этом сообщает Полиция на Киевщине, передает УНН.

Детали

Правоохранители Киевской области сообщили о подозрении 43-летнему мужчине, который в результате драки нанес смертельные повреждения потерпевшему. Инцидент произошел, когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, конфликтовал с прохожими.

Во время словесной перепалки между потерпевшим и случайным прохожим началась драка. В эту ситуацию вмешался подозреваемый, который нанес мужчине множественные удары по туловищу и лицу. В результате полученных травм пострадавший получил повреждения внутренних органов и скончался. После инцидента злоумышленник скрылся с места происшествия.

Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия, используя систему видеонаблюдения «Безопасная Киевщина», что позволило идентифицировать подозреваемого и установить его местонахождение.

Мужчина задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

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