На Київщині затримано чоловіка за смертельне побиття під час п'яної бійки
Київ • УНН
43-річний чоловік завдав смертельних ушкоджень потерпілому під час п'яної бійки на Київщині. Підозрюваного затримано за допомогою системи "Безпечна Київщина" та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
На Київщині повідомили про підозру чоловіку, який завдав смертельних ударів. Про це повідомляє Поліція на Київщині, передає УНН.
Деталі
Правоохоронці Київської області повідомили про підозру 43-річному чоловіку, який внаслідок бійки завдав смертельних ушкоджень потерпілому. Інцидент стався, коли чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, конфліктував із перехожими.
Під час словесної перепалки між потерпілим та випадковим перехожим почалася бійка. У цю ситуацію втрутився підозрюваний, який завдав чоловіку множинних ударів по тулубу та обличчю. Внаслідок отриманих травм потерпілий отримав ушкодження внутрішніх органів і помер. Після інциденту зловмисник втік з місця події.
Поліція провела оперативно-розшукові заходи, використовуючи систему відеоспостереження "Безпечна Київщина", що дозволило ідентифікувати підозрюваного та встановити його місцезнаходження.
Чоловіка затримано відповідно до ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
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