В Ровно 16-летний парень нанес ножевые удары 27-летнему мужчине. Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает УНН.

Детали

3 августа в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений мужчине в подъезде многоэтажки на улице Соборной в Ровно.

Предварительно установлено, что между 16-летним жителем областного центра и 27-летним ривненчанином возник конфликт, в ходе которого несовершеннолетний нанес несколько ножевых ударов потерпевшему. Несмотря на срочную медицинскую помощь и реанимационные мероприятия, спасти жизнь пострадавшего не удалось.

Полиция задержала 16-летнего подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Предварительный осмотр показал, что подозреваемый был трезв, но планируется проведение дополнительных мероприятий.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

Екскерівнику Рівненського ТЦК повідомили четверту підозру та затримали