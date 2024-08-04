В Ровно 16-летний подросток во время конфликта нанес несколько ножевых ударов 27-летнему мужчине. Несмотря на медицинскую помощь, пострадавший скончался, а подозреваемый задержан полицией.
В Ровно 16-летний парень нанес ножевые удары 27-летнему мужчине. Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает УНН.
Детали
3 августа в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений мужчине в подъезде многоэтажки на улице Соборной в Ровно.
Предварительно установлено, что между 16-летним жителем областного центра и 27-летним ривненчанином возник конфликт, в ходе которого несовершеннолетний нанес несколько ножевых ударов потерпевшему. Несмотря на срочную медицинскую помощь и реанимационные мероприятия, спасти жизнь пострадавшего не удалось.
Полиция задержала 16-летнего подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Предварительный осмотр показал, что подозреваемый был трезв, но планируется проведение дополнительных мероприятий.
Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.
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