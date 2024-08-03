Бывшему руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили уже четвертое подозрение. Его уже задержали, передает УНН со ссылкой на ГБР.

"Работники ГБР ... сообщили уже четвертое подозрение бывшему руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

На этот раз он подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины (ст. 114-1 УК Украины). В частности, речь идет об умышленном содействии гражданам в уклонении от мобилизации и военной службы в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, правоохранители уже задержали бывшего начальника ТЦК, следователи будут просить для него меру пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

Напомним

В июле 2023 года ему было сообщено о подозрении по делу об избиении солдата. Он подозревался в применении насилия в отношении подчиненного и в грабеже (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 УК Украины).

В октябре 2023 года работники ГБР сообщили ему еще одно подозрение. В ходе расследования избиения солдата, ГБР установило, что руководитель Ровенского военкомата владеет недвижимостью и землей стоимостью более 46,6 млн гривен. Исследование вероятных других эпизодов его противоправной деятельности продолжилось.

В июле 2023 года он был отстранен от служебных обязанностей и находился под стражей без возможности внесения залога. На днях, после обжалования решения стороной защиты, Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-руководителю Ровенского областного ТЦК. Его выпустили из СИЗО под залог в размере почти полмиллиона гривен.

Сейчас военкому может грозить до 12 лет лишения свободы.