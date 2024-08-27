На Киевщине задержали мошенников за незаконную продажу земли на 80 тысяч долларов

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении двум злоумышленникам за мошенничество на 80 000 долларов. Об этом сообщает Полиция на Киевщине, передает УНН.

Детали

Полиция сообщила о подозрении 41-летнему и 51-летнему жителям области, которые незаконно завладели земельным участком в Фастовском районе с целью его продажи. Злоумышленники ввели в заблуждение государственного регистратора и разделили участок на три части, две из которых пытались продать за 80 000 долларов.

Лица задержаны в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Следователи выдвинули им подозрение за мошенничество (ч. 5 ст. 190 УКУ), с возможным наказанием до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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