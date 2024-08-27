На Київщині затримали шахраїв за незаконний продаж землі на 80 тисяч доларів
Київ • УНН
Двом чоловікам повідомлено про підозру у шахрайстві з земельною ділянкою у Фастівському районі. Зловмисники намагалися продати незаконно розділену ділянку за 80 тисяч доларів, їм загрожує до 12 років ув'язнення.
У Київській області правоохоронці повідомили про підозру двом зловмисникам за шахрайство на 80 000 доларів. Про це повідомляє Поліція на Київщині, передає УНН.
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Поліція повідомила про підозру 41-річному та 51-річному мешканцям області, які незаконно заволоділи земельною ділянкою у Фастівському районі з метою її продажу. Зловмисники ввели в оману державного реєстратора та розділили ділянку на три частини, дві з яких намагались продати за 80 000 доларів.
Особи затримані відповідно до ст. 208 КПК України. Слідчі висунули їм підозру за шахрайство (ч. 5 ст. 190 ККУ), з можливим покаранням до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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