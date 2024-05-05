На Киевщине: Volkswagen совершил наезд на велосипедиста, пострадавший госпитализирован с переломом черепа

В Киевской области легковушка Volkswagen совершила наезд на велосипедиста. С травмами головы и переломом черепа пострадавшего срочно доставили в больницу. Об этом сообщает Национальная полиция, передает УНН.

Детали

На Киевщине в селе Колонщина произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковушка Volkswagen совершила наезд на велосипедиста.

По предварительным данным полиции Бучанского управления, 49-летний водитель автомобиля не успел среагировать на появление велосипедиста на дороге и совершил наезд.

Пострадавшего, 42-летнего водителя велосипеда, с травмами головы и переломом черепа был срочно госпитализирован в больницу.

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