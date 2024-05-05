На Київщині: Volkswagen здійснив наїзд на велосипедиста, потерпілий госпіталізований з переломом черепа
Київ • УНН
У селі Колонщина Київської області 49-річний водій на автомобілі Volkswagen збив 42-річного велосипедиста, внаслідок чого велосипедиста було госпіталізовано з травмами голови та переломом черепа.
У Київській області легковик Volkswagen вчинив наїзд на велосипедиста. З травмами голови та переломом черепа потерпілого терміново доставили до лікарні. Про це повідомляє Національна поліція, передає УНН.
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На Київщині у селі Колонщина сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої легковик Volkswagen здійснив наїзд на велосипедиста.
За попередніми даними поліції Бучанського управління, 49-річний водій автомобіля не встиг зреагувати на появу велосипедиста на дорозі і скоїв наїзд.
Потерпілого, 42-річного кермувальника велосипеда, з травмами голови та переломом черепа було терміново госпіталізовано до лікарні.
Смертельна ДТП на Закарпатті: патрульний наїхав на велосипедиста28.03.24, 19:18 • 25261 перегляд