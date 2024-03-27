На Киевщине в охваченном огнем грузовике погиб водитель

На Киевщине в городе Боярка в результате пожара в грузовом автомобиле погиб водитель. Еще два авто повреждены огнем. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киевской области, пишет УНН.

26 марта в 20:22 в оперативно-диспетчерскую службу Фастовского района поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Боярка, ул. Белогородская. На вызов выехали 3 единицы пожарной техники и 10 спасателей. На месте происшествия выяснилось, что горит грузовой автомобиль и есть угроза распространения огня на другие машины, расположенные рядом, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что во время тушения пожара в кабине автомобиля было обнаружено тело мужчины 1977 года рождения.

Пожар ликвидирован в 20:59. Причина пожара устанавливается.

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