На Киевщине в охваченном огнем грузовике погиб водитель
Киев • УНН
В результате пожара грузовика в Боярке Киевской области погиб водитель, повреждены еще два автомобиля.
На Киевщине в городе Боярка в результате пожара в грузовом автомобиле погиб водитель. Еще два авто повреждены огнем. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киевской области, пишет УНН.
26 марта в 20:22 в оперативно-диспетчерскую службу Фастовского района поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Боярка, ул. Белогородская. На вызов выехали 3 единицы пожарной техники и 10 спасателей. На месте происшествия выяснилось, что горит грузовой автомобиль и есть угроза распространения огня на другие машины, расположенные рядом,
Детали
Отмечается, что во время тушения пожара в кабине автомобиля было обнаружено тело мужчины 1977 года рождения.
Пожар ликвидирован в 20:59. Причина пожара устанавливается.
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