В Хмельницком произошел пожар в многоэтажке: спасены двое детей

Пожар произошел в одной из многоэтажек Хмельницкого. Чрезвычайники спасли трех человек, из них двое - дети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как отмечается, жители многоэтажки заметили дым из окон в одной из квартир на пятом этаже.

Спасатели с задымленных верхних этажей вывели на свежий воздух трех человек, из них двое - дети 2013 и 2015 г.р. В медицинской помощи они не нуждались, указали в ГСЧС.

Причины пожара устанавливаются специалистами.

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