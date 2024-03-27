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В Хмельницком произошел пожар в многоэтажке: спасены двое детей
Двое детей были спасены во время пожара в многоэтажке в Хмельницком.
На ВОТ Луганщины враг массово раздает повестки, будто "формируют мобилизационный резерв" - Лысогор
На оккупированной россией части Луганской области враг массово раздает повестки, якобы формируя мобилизационный резерв, а в школах проводятся пропагандистские уроки "единства с Россией", которые дети вынуждены слушать, стоя на коленях.
рф будет изыскивать другие средства точечных ракетных ударов по Украине - Гуменюк
Российские войска время от времени проводят маневры береговыми ракетными комплексами, оперативно-тактическими ракетными комплексами, поскольку ищут другие средства для нанесения высокоточных ракетных ударов в связи с растущими угрозами, тогда как российский флот остается преимущественно неактивным в Черном и Азовском морях.
Словения присоединяется к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины
Словения присоединяется к инициативе Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами Европейского Союза.
Каждый шестой подросток в Европе является жертвой кибербуллинга - ВОЗ
Каждый шестой ребенок школьного возраста сталкивается с кибербуллингом, количество которого возросло по сравнению с 2018 годом из-за усиления диджитализации взаимодействия молодых людей, согласно новому исследованию ВОЗ по буллингу и насилию среди подростков.
В Латвии выставляют на торги "Дом москвы", средства передадут Украине
Латвия планирует продать на аукционе земельный участок в Риге и расположенный на нем "Дом москвы", который ранее принадлежал правительству столицы рф, а вырученные средства направит на поддержку Украины.
Курс валют на 27 марта: доллар продолжает расти в цене
Национальный банк Украины установил официальный обменный курс на уровне 39,3230 UAH/USD, девальвировав гривну на 12 копеек.
Гуменюк об ударе рф из Крыма по Киеву: враг изыскивает способы, каким образом давить на население Украины
россияне изыскивают способы, как давить с самых неожиданных направлений и используют вооружение, которое будет усложнять работу украинской ПВО.
россияне атаковали тремя "шахедами" Изюм на Харьковщине: повреждена гимназия, охранник получил ранения
В Изюме Харьковской области была повреждена местная гимназия и ранен охранник в результате атаки трех "шахедов" в ночь на 27 марта.
5,2 миллиона гривен на развитие женского предпринимательства: стартует новый сезон визионного акселератора "Відважна 2. Масштабування та діджиталізація" при поддержке Visa
Стартует новый сезон визионного акселератора "Відважна 2. Масштабування та діджиталізація" при поддержке Visa.