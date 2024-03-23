На Львовщине горела церковь - ГСЧС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
lvovЛьвов
Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
  •  122754 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  123961 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  128538 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  148698 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  137044 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  236920 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126509 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137965 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130225 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142863 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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18 марта 2024, 18:47  •  360494 просмотра

На Львовщине горела церковь - ГСЧС

В селе Сможе Львовской области загорелась деревянная церковь и обвалились ее купола.

Общество •   •  10698 просмотра
На Львовщине горела церковь - ГСЧС

Последствия массированной атаки рф на Харьков: разрушения серьезные, возможны плановые отключения - ОВА

Массированная атака России на Харьков нанесла серьезный ущерб энергетической инфраструктуре. В ОВА призвали подготовиться к возможному повторному исчезновению света.

Общество •   •  13679 просмотра
Последствия массированной атаки рф на Харьков: разрушения серьезные, возможны плановые отключения - ОВА

Силы обороны уничтожили 12 барражирующих дронов типа "Shahed" в юго-восточных регионах

Силы обороны уничтожили 12 барражирующих дронов типа "Shahed - 131/136" в юго-восточных регионах, но энергетические объекты в Днепропетровской и Запорожской областях были повреждены.

Война •   •  14003 просмотра
Силы обороны уничтожили 12 барражирующих дронов типа "Shahed" в юго-восточных регионах

россияне обстреляли поселок на Харьковщине: погиб пожилой мужчина

В результате российского обстрела села Волчанские Хутора на Харьковщине погиб 72-летний мужчина.

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россияне обстреляли поселок на Харьковщине: погиб пожилой мужчина

Словаки голосуют в первом туре президентских выборов

В Словакии проходит первый тур выборов президента. Второй тур может состояться 6 апреля.

Новости Мира •   •  12776 просмотра
Словаки голосуют в первом туре президентских выборов

Атаки на НПЗ рф: россия вряд ли сможет защитить все уязвимые объекты - британская разведка

По данным британской разведки, россия вряд ли сможет защитить все уязвимые энергетические объекты, несмотря на планы развертывания систем ПВО "Панцирь", учитывая размер и масштаб российского энергетического сектора.

Война •   •  14973 просмотра
Атаки на НПЗ рф: россия вряд ли сможет защитить все уязвимые объекты - британская разведка

Враг снова повредил линию, питающую Запорожскую АЭС - Минэнерго

Вражеский обстрел повредил линию электропередач, в результате чего была выведена из работы дополнительная схема питания Запорожской атомной электростанции.

Война •   •  22624 просмотра
Враг снова повредил линию, питающую Запорожскую АЭС - Минэнерго

Сенат США одобрил законопроект по финансированию правительства на 1,2 трлн долларов

Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства на сумму 1,2 триллиона долларов, чтобы избежать шатдауна правительства. Теперь документ должен подписать президент Байден.

Новости Мира •   •  17685 просмотра
Сенат США одобрил законопроект по финансированию правительства на 1,2 трлн долларов

Оккупанты утром атаковали двумя FPV дронами пункт несокрушимости на Херсонщине: три человека пострадали

Три человека получили ранения во время вражеской атаки по пункту несокрушимости в Херсонской области двумя беспилотными летательными аппаратами.

Война •   •  19875 просмотра
Оккупанты утром атаковали двумя FPV дронами пункт несокрушимости на Херсонщине: три человека пострадали

На Сумщине принудительно эвакуируют детей еще из трех населенных пунктов

В связи с ситуацией с безопасностью на Сумщине еще 54 ребенка будут принудительно эвакуированы из 3 населенных пунктов Шосткинского района.

Общество •   •  21190 просмотра
На Сумщине принудительно эвакуируют детей еще из трех населенных пунктов