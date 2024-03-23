На Львовщине горела церковь - ГСЧС

Сегодня в поселке Сможе Львовской области горела деревянная церковь. Во время ликвидации возгорания произошел обвал куполов церкви. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщается, на момент прибытия спасателей пламя охватило большую часть деревянного здания. Существовала угроза переброски возгорания на рядом расположенную деревянную двухъярусную колокольню.

Во время ликвидации произошел обвал куполов церкви. Пожар ликвидировали в 12:37.

В результате возгорания никто не пострадал. Обстоятельства и причина возникновения пожара устанавливаются, добавили в ГСЧС.

Удар рф по Купянску: оккупанты попали в церковь, погиб пастырь