На Киевщине в лесополосе обнаружили боевой элемент кассетной бомбы

В Киевской области в лесополосе обнаружили боевую часть кассетной бомбы РБК-500. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Работники коммунального предприятия наткнулись на подозрительный предмет и немедленно вызвали спасателей.

Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины определили, что это боевая часть самоприцельного элемента кассетной бомбы РБК-500, которую применяют российские войска. В установленном порядке саперы уничтожили находку прямо на месте.

Напоминаем: если вы заметили подозрительный предмет, не приближайтесь, не трогайте его и немедленно сообщите спасателям по номеру 101. Безопасность - превыше всего