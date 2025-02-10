На Киевщине в лесополосе обнаружили боевой элемент кассетной бомбы
Киев • УНН
В Киевской области коммунальщики обнаружили боевую часть кассетной бомбы РБК-500. Саперы ГСЧС Украины уничтожили опасный боеприпас на месте нахождения.
В Киевской области в лесополосе обнаружили боевую часть кассетной бомбы РБК-500. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Работники коммунального предприятия наткнулись на подозрительный предмет и немедленно вызвали спасателей.
Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины определили, что это боевая часть самоприцельного элемента кассетной бомбы РБК-500, которую применяют российские войска. В установленном порядке саперы уничтожили находку прямо на месте.
Напоминаем: если вы заметили подозрительный предмет, не приближайтесь, не трогайте его и немедленно сообщите спасателям по номеру 101. Безопасность - превыше всего
Напомним
В Первомайской громаде Николаевского района обнаружили фугасную авиабомбу ФАБ-500. Саперы ГСЧС успешно транспортировали и обезвредили опасную находку в безопасной зоне.