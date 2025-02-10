На Київщині у лісосмузі виявили бойовий елемент касетної бомби
Київ • УНН
У Київській області комунальники виявили бойову частину касетної бомби РБК-500. Сапери ДСНС України знищили небезпечний боєприпас на місці знаходження.
У Київській області у лісомузі виявили бойову частину касетної бомби РБК-500. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
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Працівники комунального підприємства натрапили на підозрілий предмет і негайно викликали рятувальників.
Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України визначили, що це бойова частина самоприцільного елемента касетної бомби РБК-500, яку застосовують російські війська. У встановленому порядку сапери знищили знахідку прямо на місці.
Нагадуємо: якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся, не чіпайте його та негайно повідомте рятувальників за номером 101! Безпека – понад усе!
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