На Київщині у лісосмузі виявили бойовий елемент касетної бомби

У Київській області у лісомузі виявили бойову частину касетної бомби РБК-500. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

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Працівники комунального підприємства натрапили на підозрілий предмет і негайно викликали рятувальників.

Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України визначили, що це бойова частина самоприцільного елемента касетної бомби РБК-500, яку застосовують російські війська. У встановленому порядку сапери знищили знахідку прямо на місці.

Нагадуємо: якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся, не чіпайте його та негайно повідомте рятувальників за номером 101! Безпека – понад усе! - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Первомайській громаді Миколаївського району виявили фугасну авіабомбу ФАБ-500. Сапери ДСНС успішно транспортували та знешкодили небезпечну знахідку у безпечній зоні.