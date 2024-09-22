На Киевщине ухудшение состояния воздуха зафиксировано в двух районах

В двух районах Киевщины зафиксировано ухудшение состояния воздуха, об этом сообщила Киевская областная военная администрация, передает УНН.

«В Броварском и Вышгородском районах Киевской области ухудшилось состояние воздуха из-за пожаров в экосистемах. Сейчас их очаги в регионе ликвидированы», - говорится в сообщении.

По информации Департамента экологии Киевской ОГА, по результатам с автоматизированных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в этих районах фиксируются превышения допустимых концентраций химических и биологических веществ. Радиационный уровень соответствует естественному фону.

«Задымление также объясняется сезонными перепадами температуры, из-за чего продукты горения почти не рассеиваются. Мониторинг состояния воздуха продолжается», - говорится в сообщении.

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