На Київщині погіршення стану повітря зафіксоване у двох районах
Київ • УНН
У Броварському та Вишгородському районах Київської області зафіксовано погіршення стану повітря
У двох районах Київщини зафіксовано погіршення стану повітря, про це повідомила Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
"В Броварському та Вишгородському районах Київської області погіршився стан повітря через пожежі в екосистемах. Наразі їх осередки в регіоні ліквідовані", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Департаменту екології Київської ОДА, за результатами із автоматизованих пунктів спостереження за станом атмосферного повітря у цих районах фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин. Радіаційний рівень відповідає природному фону.
"Задимлення також пояснюється сезонними перепадами температури, через що продукти горіння майже не розсіюються. Моніторинг стану повітря продовжується", - йдеться у повідомленні.
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