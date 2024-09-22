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На Київщині погіршення стану повітря зафіксоване у двох районах

На Київщині погіршення стану повітря зафіксоване у двох районах

Київ • УНН

 • 19692 перегляди

У Броварському та Вишгородському районах Київської області зафіксовано погіршення стану повітря

У двох районах Київщини зафіксовано погіршення стану повітря, про це повідомила Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

"В Броварському та Вишгородському районах Київської області погіршився стан повітря через пожежі в екосистемах. Наразі їх осередки в регіоні ліквідовані", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Департаменту екології Київської ОДА, за результатами із автоматизованих пунктів спостереження за станом атмосферного повітря у цих районах фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин. Радіаційний рівень відповідає природному фону.

"Задимлення також пояснюється сезонними перепадами температури, через що продукти горіння майже не розсіюються. Моніторинг стану повітря продовжується", - йдеться у повідомленні.

Міндовкілля: однією із причин забруднення повітря в столиці є горіння торф’яників22.09.24, 11:50 • 21630 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Київщина
vyshhorodВишгород
brovaryБровари
kyivКиїв

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