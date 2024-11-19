На Киевщине работает ПВО: жителей призывают соблюдать правила безопасности

На Киевщине работает ПВО из-за воздушной угрозы. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В регионе объявлена тревога, связанная с возможными воздушными угрозами. Власти обращаются к гражданам с призывом оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности. Сейчас на территории области активно работает система противовоздушной обороны, которая обеспечивает защиту от вражеских воздушных целей.

Важно, что в случае активных боевых действий, а также при наблюдении за работой сил обороны, категорически запрещается фиксировать на фото или видео процесс сбивания вражеских целей или их падение.

В Киеве объявлена воздушная тревога: работает ПВО