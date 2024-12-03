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На Киевщине подростки взорвали взрывчатку возле полиции за обещание денег от "девушки" из рф

На Киевщине подростки взорвали взрывчатку возле полиции за обещание денег от "девушки" из рф

Киев  •  УНН

 • 9731 просмотра

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СБУ задержала двух 14-летних ребят, которые совершили теракт возле отдела полиции Киевской области. Подростков завербовали через Телеграмм российские спецслужбы, замаскировавшись под аккаунтом девушки.

Правоохранители задержали двух 14-летних парней,  которые по заказу рф взорвали взрывчатку возле райотдела полиции в Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ. 

28 ноября этого года фигуранты совершили теракт в Вышгородском районе Киевской области. тогда по заданию российских спецслужб злоумышленники взорвали самодельное взрывное устройство вблизи здания местного райотдела полиции

- рассказали в СБУ.

Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал.

Ребят было разоблачено"по горячим следам". Ими оказались двое жителей общины, которых оккупанты дистанционно завербовали через Телеграм-каналы по поиску быстрых заработков.

Чтобы дистанционно взорвать взрывчатку юноши использовали взрывчатку, которая была замаскирована под термос и лежала в тайнике Киевской области.

По инструкции оккупантов для увеличения впечатляющего действия взрыва юноши начинили взрывное устройство гайками и болтами.

"Рядом с админзданием, где должен был произойти подрыв, злоумышленники скрыто установили мобильный телефон, чтобы транслировать взрыв в режиме реального времени", - добавили в СБУ. 

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По данным СБУ, всеми действиями террористов руководил представитель спецслужб рф, маскировавшийся под аккаунтом девушки и обещавший деньги в случае выполнения вражеского задания. Впрочем," гарантированных " средств из России фигуранты не дождались, указали в СБУ.

Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны и другие доказательства подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт). Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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