На Киевщине подростки взорвали взрывчатку возле полиции за обещание денег от "девушки" из рф
Киев • УНН
СБУ задержала двух 14-летних ребят, которые совершили теракт возле отдела полиции Киевской области. Подростков завербовали через Телеграмм российские спецслужбы, замаскировавшись под аккаунтом девушки.
Правоохранители задержали двух 14-летних парней, которые по заказу рф взорвали взрывчатку возле райотдела полиции в Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
28 ноября этого года фигуранты совершили теракт в Вышгородском районе Киевской области. тогда по заданию российских спецслужб злоумышленники взорвали самодельное взрывное устройство вблизи здания местного райотдела полиции
Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал.
Ребят было разоблачено"по горячим следам". Ими оказались двое жителей общины, которых оккупанты дистанционно завербовали через Телеграм-каналы по поиску быстрых заработков.
Чтобы дистанционно взорвать взрывчатку юноши использовали взрывчатку, которая была замаскирована под термос и лежала в тайнике Киевской области.
По инструкции оккупантов для увеличения впечатляющего действия взрыва юноши начинили взрывное устройство гайками и болтами.
"Рядом с админзданием, где должен был произойти подрыв, злоумышленники скрыто установили мобильный телефон, чтобы транслировать взрыв в режиме реального времени", - добавили в СБУ.
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По данным СБУ, всеми действиями террористов руководил представитель спецслужб рф, маскировавшийся под аккаунтом девушки и обещавший деньги в случае выполнения вражеского задания. Впрочем," гарантированных " средств из России фигуранты не дождались, указали в СБУ.
Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны и другие доказательства подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт). Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления.