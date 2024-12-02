Подожгли здание почты и электроподстанцию: в Винницкой и Кировоградской областях разоблачены 5 диверсантов
Киев • УНН
Правоохранители задержали группу из пяти человек, которые осуществляли поджоги локомотивов и инфраструктуры в двух областях Украины. Среди задержанных трое несовершеннолетних, всем грозит пожизненное заключение.
Правоохранители разоблачили пятерых поджигателей Локомотива, подстанции облэнерго, релейных шкафов и отделения Почты в Винницкой и Кировоградской областях. Среди задержанных-трое несовершеннолетних. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.
Детали
По данным правоохранителей, поджигатели согласились на сотрудничество с вражескими спецслужбами в поисках легкого заработка. Инструкции от российских кураторов поступали исполнителям в мессенджер.
Так, на Винницкой были задержаны трое несовершеннолетних , которые с помощью зажигательной смеси подожгли отделение "Укрпочты" в Могилев-Подольском районе. Свои действия они сняли на видео, которое отправили заказчикам для подтверждения выполнения "задания". Позже это видео было опубликовано в пропагандистском телеграм-канале, заковали в Нацполе.
На Кировоградщине правоохранители разоблачили женщину и мужчину, причастных к пяти поджогам Локомотива, подстанции облэнерго и релейных шкафов.
Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Санкция статьи предусматривает пятнадцать лет лишения свободы или пожизненное заключение, с конфискацией имущества.
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