Подожгли здание почты и электроподстанцию: в Винницкой и Кировоградской областях разоблачены 5 диверсантов

Правоохранители разоблачили пятерых поджигателей Локомотива, подстанции облэнерго, релейных шкафов и отделения Почты в Винницкой и Кировоградской областях. Среди задержанных-трое несовершеннолетних. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.

Детали

По данным правоохранителей, поджигатели согласились на сотрудничество с вражескими спецслужбами в поисках легкого заработка. Инструкции от российских кураторов поступали исполнителям в мессенджер.

Так, на Винницкой были задержаны трое несовершеннолетних , которые с помощью зажигательной смеси подожгли отделение "Укрпочты" в Могилев-Подольском районе. Свои действия они сняли на видео, которое отправили заказчикам для подтверждения выполнения "задания". Позже это видео было опубликовано в пропагандистском телеграм-канале, заковали в Нацполе.

На Кировоградщине правоохранители разоблачили женщину и мужчину, причастных к пяти поджогам Локомотива, подстанции облэнерго и релейных шкафов.

Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает пятнадцать лет лишения свободы или пожизненное заключение, с конфискацией имущества.

На Закарпатье полиция задержала двух парней, которые подожгли служебное авто по указанию российских спецслужб