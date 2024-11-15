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На Закарпатье полиция задержала двух парней, которые подожгли служебное авто по указанию российских спецслужб

На Закарпатье полиция задержала двух парней, которые подожгли служебное авто по указанию российских спецслужб

Киев  •  УНН

 • 352 просмотра

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В поселке Ясиня на Закарпатье двое 22-летних местных жителей подожгли служебное авто полиции Nissan Patrol. Молодые люди, завербованные через соцсети российскими спецслужбами, задержаны, им грозит до 10 лет заключения.

На Закарпатье задержаны двое 22-летних парней, которые подожгли полицейское авто. Об этом сообщает Полиция Закарпатской области, передает УНН.

Детали

Вчера ночью в поселке Ясиня, что на Закарпатье, на территории местной полицейской станции загорелось служебное авто. По сообщению ГСЧС, огонь полностью уничтожил Nissan Patrol и частично повредил другое авто ЗАЗ Lanos.

Правоохранители установили, что данный поджог был совершен умышленно. Следовательно, благодаря мерам полиции и использованию камер видеонаблюдения, уже через сутки были задержаны подозреваемые - двое местных жителей в возрасте 22 лет, которые ранее не имели проблем с законом.

Как выяснилось, молодые люди были завербованы через соцсети российскими спецслужбами, которые пообещали им вознаграждение за поджог полицейского авто. Выполняя приказ, они облили машину горючей жидкостью, подожгли ее и даже сняли все на видео. Однако, после того, как видео было отправлено заказчикам, обещанная плата не поступила.

На основании собранных доказательств полиция задержала подозреваемых. Их действия квалифицированы как умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, что предусматривает до 10 лет заключения. Сейчас продолжается следствие.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоКриминал и ЧП
zakarpatskaya-oblastЗакарпатская область