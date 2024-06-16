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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине ожидается гроза, которая продлится до конца суток, завтра тоже будет дождливо

На Киевщине ожидается гроза, которая продлится до конца суток, завтра тоже будет дождливо

Киев  •  УНН

16 июня 2024, 14:05  •  3367 просмотра

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До конца дня в Киевской области ожидается гроза, а на завтра прогнозируется дождь с грозами

В ближайший час на Киевщине ожидается гроза, которая по прогнозам Укргидрометцентра, продлится до конца суток, сообщает УНН.

Укргидрометцентр выпустил предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области

"До конца суток 16 июня гроза. И уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Завтра же, 17 июня, на Киевщине облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами по области гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18 градусов тепла, а днем 21-26. В Киеве ночью 16-18, днем 23-25 градусов тепла.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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