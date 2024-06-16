На Киевщине ожидается гроза, которая продлится до конца суток, завтра тоже будет дождливо
Киев • УНН
До конца дня в Киевской области ожидается гроза, а на завтра прогнозируется дождь с грозами
В ближайший час на Киевщине ожидается гроза, которая по прогнозам Укргидрометцентра, продлится до конца суток, сообщает УНН.
Укргидрометцентр выпустил предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области
"До конца суток 16 июня гроза. И уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.
Завтра же, 17 июня, на Киевщине облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами по области гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 13-18 градусов тепла, а днем 21-26. В Киеве ночью 16-18, днем 23-25 градусов тепла.
Опубликован полный итоговый документ Глобального саммита мира
Эксклюзив
Эмоционально насыщенная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-23 июня
Эксклюзив
Преступные действия продолжаются: детектив БЭБ на суде рассказал, что серый экспорт из "Олимпекса" до сих пор продолжается
Эксклюзив
Если вину Гетманцева докажут, ему может грозить уголовное наказание - юрист
Эксклюзив
Юрист рассказал, что происходит с физическими и юридическими лицами после введения санкций в отношении них
Эксклюзив
Теневая экономика Украины может занимать до 60% ВВП - эксперт
Эксклюзив
В Укртрансбезопасности признали неудовлетворительное состояние дороги, по которой "скорая" едва доставила пожилую пациентку в больницу
Эксклюзив
В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро
Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ: покупать битые авто из США на аукционах - это всегда риск
Эксклюзив