На Киевщине ожидается гроза, которая продлится до конца суток, завтра тоже будет дождливо

Война в Украине повлияла и на Африку - президент Ганы 24 минуты назад • 2140 просмотра

Голландец построил бизнес и обеспечивает рф-потребителей западными товарами, в частности Nike и Lego, которые покинули Россию 2 часа назад • 14912 просмотра

ОАЭ хочет заключить соглашение о партнерстве с Украиной и углубить торговые отношения 3 часа назад • 20566 просмотра

Защита портовой инфраструктуры является ключевым для сохранения экспорта продовольствия из Украины - Мицотакис 4 часа назад • 19774 просмотра