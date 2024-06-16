На Київщині очікується гроза, яка триватиме до кінця доби, завтра теж дощитиме
Київ • УНН
До кінця дня у Київській області очікується гроза, а на завтра прогнозується дощ з грозами
В найближчю годину на Київщині очікується гроза, яка за прогнозами Укргідрометцентру, триватиме до кінця доби, повідомляє УНН.
Укргідрометцентр випустив попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині
"До кінця доби 16 червня гроза. І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.
Завтра ж, 17 червня, на Київщині хмарно з проясненнями. Очікується короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 13-18 градусів тепла, а вдень 21-26. У Києві вночі 16-18, вдень 23-25 градусів тепла.