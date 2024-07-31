В селе Требухов молодой парень в разгар семейной ссоры нанес кулаком два удара в голову отцу своей девушки. Отныне за содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, пишет УНН.

Детали

Правоохранители на месте происшествия установили, что между 19-летним парнем и его девушкой возникла ссора. Чтобы защитить свою дочь, 36-летний мужчина вышел на улицу, где ему и нанес фигурант два удара в голову. К сожалению, от полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Следователи, по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины), сообщили о подозрении злоумышленнику.

Суд избрал меру пресечения фигуранту в виде содержания под стражей. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе.

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