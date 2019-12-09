На "крестного отца контрабанды" Альперина надели электронный браслет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. На одесского бизнесмена Вадима Альперина надели электронный браслет после того, как он покинул СИЗО. Эту информацию журналисту УНН подтвердила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
"Да, на Альперина надели электронный браслет", - сообщила Постолюк.
Напомним, 29 ноября Высший антикоррупционный суд избрал для одесского бизнесмена Вадима Альперина меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог в более 70 млн грн.
Как сообщалось, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайствовали в суде об избрании для бизнесмена Вадима Альперина ареста с возможностью внесения залога в размере 288 млн 150 тыс. грн.
Напомним, детективы НАБУ ранее задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них и заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский. Им объявили подозрение. Впоследствии задержали и Альперина.
Как сообщал УНН, Альперину сообщено о подозрении.
Все задержанные подозреваются в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.