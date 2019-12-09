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На "хрещеного батька контрабанди" Альперіна наділи електронний браслет

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. На одеського бізнесмена Вадима Альперіна наділи електронний браслет після того, як він залишив СІЗО. Цю інформацію журналісту УНН підтвердила прессекретар САП Ольга Постолюк.

"Так, на Альперіна наділи електронний браслет", - повідомила Постолюк.

Нагадаємо, 29 листопада Вищий антикорупційний суд обрав для одеського бізнесмена Вадима Альперіна запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і визначили заставу у понад 70 млн грн.

Як повідомлялося, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотали у суді про обрання для бізнесмена Вадима Альперіна арешту з можливістю внесення застави у розмірі 288 млн 150 тис. грн.

Нагадаємо, детективи НАБУ раніше затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Серед них і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський. Їм оголосили підозру. Згодом затримали і Альперіна.

Як повідомляв УНН, Альперіну повідомлено про підозру.

Усі затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

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