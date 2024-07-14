В Херсоне враг сбросил взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль. В результате один человек получил ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Херсонской ОГА.

"Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто в Херсоне. В результате взрыва травмировался водитель. У 37-летнего мужчины - минно-взрывная травма, контузия и ранение ноги. Он самостоятельно обратился в больницу за помощью", - говорится в сообщении.

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