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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсоне от повторного вражеского обстрела пострадал спасатель, участвовавший в тушении пожара от попадания

В Херсоне от повторного вражеского обстрела пострадал спасатель, участвовавший в тушении пожара от попадания

Киев  •  УНН

14 июля 2024, 15:20  •  4422 просмотра

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У спасателя диагностировали акубаротравму

В Херсоне сегодня во время тушения пожара от повторного обстрела пострадал спасатель. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины, передает УНН.

"Сегодня днем оккупанты совершили обстрел по окрестностям г. Херсон. От попадания боеприпаса загорелось складское помещение и сухостой. Пожарные прибыли по вызову и начали тушить пожар, а враг совершил повторные удары. Спасатели были вынуждены отойти в безопасное место, уже в подразделении один из пожарных почувствовал плохое самочувствие. Медики осмотрели пожарного, по предварительным данным у него акубаротравма", - говорится в сообщении.

ГСЧС: из-за атак армии рф по Херсонщине возникло 25 пожаров, из которых 9 в экосистемах14 июля 2024, 07:59 • 34980 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаКриминал и ЧП
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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