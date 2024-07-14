В Херсоне от повторного вражеского обстрела пострадал спасатель, участвовавший в тушении пожара от попадания
Киев • УНН
У спасателя диагностировали акубаротравму
В Херсоне сегодня во время тушения пожара от повторного обстрела пострадал спасатель. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины, передает УНН.
"Сегодня днем оккупанты совершили обстрел по окрестностям г. Херсон. От попадания боеприпаса загорелось складское помещение и сухостой. Пожарные прибыли по вызову и начали тушить пожар, а враг совершил повторные удары. Спасатели были вынуждены отойти в безопасное место, уже в подразделении один из пожарных почувствовал плохое самочувствие. Медики осмотрели пожарного, по предварительным данным у него акубаротравма", - говорится в сообщении.
ГСЧС: из-за атак армии рф по Херсонщине возникло 25 пожаров, из которых 9 в экосистемах14 июля 2024, 07:59 • 34980 просмотров