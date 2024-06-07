На Херсонщине строят четыре подземных медицинских учреждения

За год на Херсонщине построили около 300 мобильных укрытий и строят 4 подземных медицинских учреждения – больницу, роддом, центр сдачи крови и инфекционную больницу. Об этом начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы не прекращаем процесс строительства. Сейчас имеем около 300 мобильных укрытий на Херсонщине. Примерно в 20 хранилищах проводятся ремонты, в некоторых капитальные. Сейчас мы строим 4 подземных медицинских учреждения-это больница, роддом, центр сдачи крови и инфекционная больница со всем необходимым оборудованием. Этот процесс бесконечен - сказал Прокудин.

Он отметил, что благодаря силам волонтеров и военных администраций существует возможность доставлять лекарства и гуманитарную помощь прифронтовым населенным пунктам.

Напомним

В Харькове строят новые подземные школы и медицинские учреждения. По словам мэра Игоря Терехова, в городе планируют построить еще 3-4 подземные школы до 1 сентября в дополнение к существующей, рассчитанной на 450 учеников, а также подземные медицинские учреждения.

На Запорожье планируют построить 10 "подземных школ" до конца года