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На Херсонщині будують чотири підземні медичні заклади

На Херсонщині будують чотири підземні медичні заклади

Київ • УНН

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У Херсонській області збудували близько 300 пересувних укриттів та будується 4 підземні медичних установи - лікарня, пологовий будинок, центр донорства крові та інфекційна лікарня.

За рік на Херсонщині збудували близько 300 мобільних укриттів та будують 4 підземні медичні заклади – лікарню, пологовий будинок, центр здачі крові та інфекційну лікарню. Про це начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ми не припиняємо процес будівництва. Зараз маємо близько 300 мобільних укритів на Херсонщині. Приблизно у 20 сховищах проводяться ремонти, в деяких капітальні. Зараз ми будуємо 4 підземні медичні заклади - це лікарня, пологовий будинок, центр здачі крові та інфекційна лікарня з усім необхідним обладнанням. Цей процес безкінечний

- сказав Прокудін.

Він зазначив, що завдяки силам волонтерів та військових адміністрацій існує можливість доставляти ліки та гуманітарну допомогу прифронтовим населеним пунктам.

Нагадаємо

У Харкові будують нові підземні школи та медичні заклади. За словами мера Ігоря Терехова, у місті планують побудувати ще 3-4 підземні школи до 1 вересня на додаток до існуючої, розрахованої на 450 учнів, а також підземні медичні заклади.

На Запоріжжі планують побудувати 10 "підземних шкіл" до кінця року26.04.24, 10:49 • 18477 переглядiв

Ірина Колеснік

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