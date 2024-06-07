На Херсонщині будують чотири підземні медичні заклади
Київ • УНН
У Херсонській області збудували близько 300 пересувних укриттів та будується 4 підземні медичних установи - лікарня, пологовий будинок, центр донорства крові та інфекційна лікарня.
За рік на Херсонщині збудували близько 300 мобільних укриттів та будують 4 підземні медичні заклади – лікарню, пологовий будинок, центр здачі крові та інфекційну лікарню. Про це начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ми не припиняємо процес будівництва. Зараз маємо близько 300 мобільних укритів на Херсонщині. Приблизно у 20 сховищах проводяться ремонти, в деяких капітальні. Зараз ми будуємо 4 підземні медичні заклади - це лікарня, пологовий будинок, центр здачі крові та інфекційна лікарня з усім необхідним обладнанням. Цей процес безкінечний
Він зазначив, що завдяки силам волонтерів та військових адміністрацій існує можливість доставляти ліки та гуманітарну допомогу прифронтовим населеним пунктам.
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На Запоріжжі планують побудувати 10 "підземних шкіл" до кінця року26.04.24, 10:49 • 18477 переглядiв