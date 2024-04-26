На Запорожье планируют построить 10 "подземных школ" до конца года

В Запорожской области планируют построить не менее 10 укрытий для учащихся, "подземных школ", где сможет учиться около тысячи детей в смену. Об этом сообщил Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

"Когда мы говорим о возобновлении офлайн-обучения на территории Запорожской области, мы в первую очередь имеем в виду безопасное обучение, конечно же" - говорит Иван Федоров.

По его словам, сегодня его команда заканчивает подавать документы в Министерство образования и они будут бороться за то, чтобы получить как можно больше средств и построить укрытие.

"Можно сказать, это такие будут безопасные "подземные школы" на территории Запорожской области.

Цель до конца года построить их не менее 10. В каждой школе в смену смогут учиться около тысячи учеников. Поэтому, если мы выполним тот план, который поставили целью, то в новых школах смогут учиться 10 тысяч учеников до конца года" - сказал Федоров

Федоров отметил, что их генеральная цель - это 50 тысяч учеников, которые сегодня находятся на территории Запорожской области и не имеют возможности учиться оффлайн.

"Мы должны и отремонтировать наши простые укрытия, и отремонтировать те укрытия, которые есть в школах и детских сад и работодателей, которые находятся на территории города Запорожья, Запорожской области", - добавил он.

Напомним

россияне за прошедшие сутки совершили более 320 обстрелов в Запорожской области, включая авиаудары по Малой Токмачке. Обошлось без жертв среди гражданского населения, но с разрушением жилых домов.