На Херсонщине россияне сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе, есть пострадавший

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonskaya-oblastХерсонская область
beryslavБерислав
Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  124215 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  92441 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  192594 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  188925 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  181490 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152161 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109753 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127626 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118937 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120879 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

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3 апреля 2024, 11:28  •  331831 просмотра
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

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2 апреля 2024, 04:45  •  400902 просмотра

На Херсонщине россияне сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе, есть пострадавший

63-летний местный житель получил ранения после того, как российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника в Бериславе Херсонской области.

Общество •   •  3316 просмотра
На Херсонщине россияне сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе, есть пострадавший

Воздушные силы предупредили о ракете в Харьковской области

Российская ракетная атака вызвала воздушную тревогу в Харьковской области Украины.

Война •   •  3472 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракете в Харьковской области

На станции фуникулера в Киеве произошел конфликт с участием правоохранителя, погиб подросток - ГБР

На станции фуникулера в Киеве 7 апреля произошел конфликт с участием правоохранителя и несовершеннолетнего, подросток погиб, открыто производство, сообщили в ГБР.

Киев •   •  4091 просмотра
На станции фуникулера в Киеве произошел конфликт с участием правоохранителя, погиб подросток - ГБР

Саперная машина, которую частично создали в Украине, прошла испытания

Машина разминирования MV-4, которую совместно разработали украинская и хорватская компании, успешно прошла испытания.

Война •   •  6215 просмотра
Саперная машина, которую частично создали в Украине, прошла испытания

Украина и Турция планируют саммит по продовольственной безопасности - посол Боднар

Украина планирует провести большой саммит по вопросам продовольственной безопасности в Турции. Это обсуждалось во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул в марте.

Экономика •   •  6230 просмотра
Украина и Турция планируют саммит по продовольственной безопасности - посол Боднар

"Проактивный подход": Кулеба переговорил с главой МИД Британии о следующих шагах по ПВО, в том числе Patriot, для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с Дэвидом Кэмероном следующие шаги по предоставлению Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, прежде всего Patriot.

Война •   •  7735 просмотра
"Проактивный подход": Кулеба переговорил с главой МИД Британии о следующих шагах по ПВО, в том числе Patriot, для Украины

Южная Корея запустила свой второй спутник-разведчик

Южная Корея успешно запустила свой второй военный разведывательный спутник для лучшего мониторинга Северной Кореи, а до 2025 года планирует запустить всего пять спутников-шпионов.

Новости Мира •   •  5484 просмотра
Южная Корея запустила свой второй спутник-разведчик

Глава Минфина США предупредила банки Китая о "значительных последствиях" в случае помощи рф

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила китайские банки и экспортеров о "значительных последствиях", если они будут помогать укреплять военный потенциал россии или помогать москве уклоняться от санкций, введенных из-за ее вторжения в Украину.

политика •   •  7162 просмотра
Глава Минфина США предупредила банки Китая о "значительных последствиях" в случае помощи рф

рф за сутки обстреляла 11 областей Украины, атаковав 123 объекта инфраструктуры - отчет

За минувшие сутки российские войска атаковали 11 областей Украины, обстреляв 105 населенных пунктов и 123 объекта инфраструктуры, что привело к жертвам среди мирного населения.

Война •   •  7245 просмотра
рф за сутки обстреляла 11 областей Украины, атаковав 123 объекта инфраструктуры - отчет

россияне жалуются, что дрон атаковал бывший спиртзавод в курской области

Беспилотник якобы сбросил взрывчатку на бывший спиртзавод в курской области россии. Возник пожар, но никто не пострадал.

Новости Мира •   •  5150 просмотра
россияне жалуются, что дрон атаковал бывший спиртзавод в курской области