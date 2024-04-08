На Херсонщине россияне сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе, есть пострадавший

Российские войска в очередной раз атаковали Берислав в Херсонской области с помощью беспилотника, в результате чего ранения получил 63-летний местный житель, сообщили в Херсонской ОВА в понедельник, пишет УНН.

Утром в Бериславе под удар российского беспилотника попал 63-летний местный житель. В результате сброса взрывчатки с дрона мужчина получил взрывную травму, контузию, ранения рук и ног - говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Дополнение

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы, повредив 6 частных домов, попав в объект критической инфраструктуры, торговый центр, заведение общественного питания, парикмахерскую, хозяйственные постройки, гараж и частный автомобиль, ранив 3 человек.