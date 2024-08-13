В Херсонской области из-за вражеских атак еще двое пострадавших

Еще двое мужчин пострадали от вражеских атак в Херсонской области. Один получил контузию от удара российских войск в полночь, другой - ранение от российского дрона несколько дней назад, сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.

Детали

"В больницу обратился житель Днепровского, который попал под вражеский удар в полночь. В результате "прилета" вблизи дома 50-летний мужчина получил контузию и взрывную травму. Медики оказали пострадавшему необходимую медпомощь, в дальнейшем он будет проходить лечение амбулаторно", - сообщили в ОВА в Telegram.



А ранее сегодня в больницу, как сообщается, обратился житель Антоновки, которого несколько дней назад атаковал российский беспилотник. Из-за сброса взрывчатки с дрона 61-летний мужчина получил взрывную травму, ранение спины и бедра. Его состояние - легкое. После оказания медпомощи пострадавший будет лечиться амбулаторно.

Как уточнил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, с мужчиной, который обратился к медикам из-за вражеского обстрела в Антоновке, за 11 августа в Херсонской громаде уже 13 раненых.

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