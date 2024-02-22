На Херсонщине 72-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела в селе Новотянка

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
  •  100112 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  116981 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  124715 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  179464 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  213671 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  195779 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  214651 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  224698 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  195463 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  209881 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
На Херсонщине 72-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела в селе Новотянка

На Херсонщине 72-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела в селе Новотянка

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 20:25  •  10548 просмотра

Read in English

72-летний мужчина был ранен и госпитализирован с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмой, осколочным ранением плеча после того, как российская армия обстреляла село Новотянка в Херсонской области.

Оккупанты обстреляли Новотягинку. Пострадал 72-летний мужчина, его госпитализировали с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмой, а также осколочным ранением плеча. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.

Детали

Вечером российская армия обстреляла населенный поселок Новотягинка в Херсонской области.

В результате атаки пострадал 72-летний местный житель, который в тот момент находился во дворе своего собственного дома.

Врачи диагностировали у пострадавшего контузию, взрывную и черепно-мозговую травму, а также осколочное ранение плеча.

Мужчину госпитализировали.

россияне ударили дроном по Бериславу на Херсонщине: есть раненый22 февраля 2024, 12:48 • 20249 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
khersonХерсон
На Херсонщині 72-річний чоловік отримав поранення внаслідок російського обстрілу в селі Новотянка
72-year-old man wounded in Kherson region as a result of russian shelling in Novotyanka village
Новости по теме

На Херсонщине 72-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела в селе Новотянка

72-летний мужчина был ранен и госпитализирован с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмой, осколочным ранением плеча после того, как российская армия обстреляла село Новотянка в Херсонской области.

Война •   •  10548 просмотра
На Херсонщине 72-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела в селе Новотянка

Байден встретился с женой и дочерью Навального: выразил поддержку ценностям оппозиционера и пообещал новые санкции против России

Байден выразил восхищение мужеством Навального и его наследием в борьбе с коррупцией и поддержкой демократии в России. А также анонсировал новый санкционный пакет против РФ в ответ на смерть Алексея, репрессии и агрессию России, а также ее жестокую и незаконную войну в Украине.

Политика •   •  11307 просмотра
Байден встретился с женой и дочерью Навального: выразил поддержку ценностям оппозиционера и пообещал новые санкции против России

Воздушные силы Украины обнаружили российский беспилотник в Одессе

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении вражеского БпЛА в районе города Одесса.

Война •   •  14414 просмотра
Воздушные силы Украины обнаружили российский беспилотник в Одессе

Фермеры правы: Дуда высказался относительно блокады на границе и подчеркнул, что проблему должна решать Еврокомиссия

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что протесты фермеров против доступа украинских товаров на польский рынок является европейской проблемой, которую должна решить Европейская комиссия.

Общество •   •  14402 просмотра
Фермеры правы: Дуда высказался относительно блокады на границе и подчеркнул, что проблему должна решать Еврокомиссия

Зафиксирована угроза применения ударных беспилотников в Кировоградской области

Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения ударных беспилотников в Кировоградской области.

Война •   •  13331 просмотра
Зафиксирована угроза применения ударных беспилотников в Кировоградской области

США введут новые санкции против Ирана из-за поставок баллистических ракет россии - Белый дом

Соединенные Штаты в ближайшие дни введут новые санкции против Ирана за поставки россии баллистических ракет класса "земля-земля" для поддержки ее войны против Украины.

Война •   •  16100 просмотра
США введут новые санкции против Ирана из-за поставок баллистических ракет россии - Белый дом

Шаппс отреагировал на расследование Sky News, которое доказало что британские оборонные компании продают комплектующие для рф в обход санкциям

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отреагировал на расследование Sky News о том, как британские компании обходят санкции против россии, экспортируя оборудование, которое, вероятно, усиливает российскую армию, заявив, что Великобритания внимательно изучит эту проблему.

Война •   •  14312 просмотра
Шаппс отреагировал на расследование Sky News, которое доказало что британские оборонные компании продают комплектующие для рф в обход санкциям

Зеленский обсудил с президентом Евросовета Мишелем ситуацию на украинско-польской границе

Зеленский обсудил с Мишелем санкции против россии, ситуацию на украинско-польской границе и подготовку к юбилейному 25-му саммиту Украина-ЕС.

Война •   •  16246 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Евросовета Мишелем ситуацию на украинско-польской границе

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных БпЛА в двух областях

В Воздушных силах предупредили, что Запорожская и Днепропетровская области сталкиваются с угрозой вражеских ударных беспилотников.

Война •   •  16370 просмотра
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных БпЛА в двух областях

Приднестровье возможно "попросит" путина о "присоединении к рф". Советник премьера  Молдовы отреагировал

Чорба призвал так называемых приднестровских депутатов всех уровней не допустить принятия подобного обращения, которое, по его опасениям, неминуемо даст владимиру путину «юридическое право нанесения удара по территории Молдовы, включая Приднестровье, при любом предлоге».

Новости Мира •   •  17387 просмотра
Приднестровье возможно "попросит" путина о "присоединении к рф". Советник премьера  Молдовы отреагировал