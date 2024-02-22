На Херсонщине 72-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела в селе Новотянка
Киев • УНН
72-летний мужчина был ранен и госпитализирован с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмой, осколочным ранением плеча после того, как российская армия обстреляла село Новотянка в Херсонской области.
Оккупанты обстреляли Новотягинку. Пострадал 72-летний мужчина, его госпитализировали с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмой, а также осколочным ранением плеча. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.
Детали
Вечером российская армия обстреляла населенный поселок Новотягинка в Херсонской области.
В результате атаки пострадал 72-летний местный житель, который в тот момент находился во дворе своего собственного дома.
Врачи диагностировали у пострадавшего контузию, взрывную и черепно-мозговую травму, а также осколочное ранение плеча.
Мужчину госпитализировали.
россияне ударили дроном по Бериславу на Херсонщине: есть раненый22 февраля 2024, 12:48 • 20249 просмотров
На Херсонщине 72-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела в селе Новотянка
72-летний мужчина был ранен и госпитализирован с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмой, осколочным ранением плеча после того, как российская армия обстреляла село Новотянка в Херсонской области.
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