На Херсонщине 72-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела в селе Новотянка

Оккупанты обстреляли Новотягинку. Пострадал 72-летний мужчина, его госпитализировали с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмой, а также осколочным ранением плеча. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.

Детали

Вечером российская армия обстреляла населенный поселок Новотягинка в Херсонской области.

В результате атаки пострадал 72-летний местный житель, который в тот момент находился во дворе своего собственного дома.

Врачи диагностировали у пострадавшего контузию, взрывную и черепно-мозговую травму, а также осколочное ранение плеча.

Мужчину госпитализировали.

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