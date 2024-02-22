На Херсонщині 72-річний чоловік отримав поранення внаслідок російського обстрілу в селі Новотянка
Київ • УНН
72-річний чоловік був поранений і госпіталізований з контузією, вибуховою і черепно-мозковою травмою, осколковим пораненням плеча після того, як російська армія обстріляла село Новотянка в Херсонській області.
Окупанти обстріляли Новотягинку. Постраждав 72-річний чоловік, його госпіталізували з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмою, а також уламковим пораненням плеча. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
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Увечері російська армія обстріляла населене селище Новотягинка на Херсонщині.
Внаслідок атаки постраждав 72-річний місцевий мешканець, який у той момент перебував на подвір'ї своєї власної оселі.
Лікарі діагностували у потерпілого контузію, вибухову та черепно-мозкову травму, а також уламкове поранення плеча.
Чоловіка госпіталізували.
росіяни вдарили дроном по Бериславу на Херсонщині: є поранений22.02.24, 14:48 • 23809 переглядiв