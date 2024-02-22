росіяни вдарили дроном по Бериславу на Херсонщині: є поранений
Київ • УНН
Російські війська скинули вибухівку з безпілотника на Берислав Херсонської області, поранивши 49-річного чоловіка.
Російські війська скину вибухівку з безпілотника на Берислав Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав 49-річний чоловік. Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсонську ОВА.
У Бериславі під удар ворожого безпілотника потрапив місцевий житель. Окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на чоловіка, 49 років
Як зазначається, чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення обох ніг. Потерпілого ушпиталили.
Доповнення
Крім того, армія рф вранці 22 лютого атакувала селище Львове Херсонської області, влучила по житловому будинку. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про одного загиблого.