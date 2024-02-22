россияне ударили дроном по Бериславу на Херсонщине: есть раненый

Российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на Берислав Херсонской области. В результате вражеской атаки ранения получил 49-летний мужчина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В Бериславе под удар вражеского беспилотника попал местный житель. Оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на мужчину, 49 лет - говорится в сообщении ОВА.

Как отмечается, мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения обеих ног. Пострадавшего госпитализировали.

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Кроме того, армия рф утром 22 февраля атаковала поселок Львов Херсонской области, попала по жилому дому. В результате вражеского обстрела известно об одном погибшем.