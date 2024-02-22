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россияне ударили дроном по Бериславу на Херсонщине: есть раненый

россияне ударили дроном по Бериславу на Херсонщине: есть раненый

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 12:48  •  11776 просмотра

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Российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на Берислав Херсонской области, ранив 49-летнего мужчину.

Российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на Берислав Херсонской области. В результате вражеской атаки ранения получил 49-летний мужчина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В Бериславе под удар вражеского беспилотника попал местный житель. Оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на мужчину, 49 лет

- говорится в сообщении ОВА.

Как отмечается, мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения обеих ног. Пострадавшего госпитализировали.

Дополнение

Кроме того, армия рф утром 22 февраля атаковала поселок Львов Херсонской области, попала по жилому дому. В результате вражеского обстрела известно об одном погибшем.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
beryslavБерислав
lvovЛьвов
khersonХерсон
росіяни вдарили дроном по Бериславу на Херсонщині: є поранений
Russians attack Beryslav in Kherson region with a drone: one wounded
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