В Херсонской области за сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 300 исследований на выявление коронавируса и ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 150 ПЦР-исследований и 152 исследования методом ИФА на выявление коронавируса. Ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в Херсонской области не зафиксировано”, — написал глава ОГА.
Он добавил, что за сутки в области зафиксировано 2 новых выздоровления:
— мужчина, 44 года, житель г.Одесса, на момент обнаружения посещал семью в Херсон;
— мужчина, 38 лет, житель с.Раденськ, Алешковского района.
“Поэтому сейчас в области 230 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Из них:
— 209 человек победили недуг;
— 18 — инфицировано на COVID-19;
— 3 — умерли”, написал Гусев.
Он добавил, что для проведения первого и второго этапов ПЦР в области имеются 10 560 тест-систем.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 73 158 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1738 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.