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На Херсонщині за добу не зафіксовано нових випадків COVID-19

На Херсонщині за добу не зафіксовано нових випадків COVID-19

Київ • УНН

 • 22511 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено понад 300 досліджень на виявлення коронавірусу і жодного нового лабораторно підтвердженого випадку захворювання на COVID-19 в області не зафіксовано. Про це у Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.

“За останню добу проведено 150 ПЛР-досліджень та 152 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу. Жодного нового лабораторно підтвердженого випадку захворювання на COVID-19 у Херсонській області не зафіксовано”, — написав очільник ОДА.

Він додав, що за добу в області зафіксовано 2 нових одужання:
— чоловік, 44 роки, житель м.Одеса, який на момент виявлення навідував сім’ю в м.Херсон;
— чоловік, 38 років, житель с.Раденськ, Олешківського району.

“Тож наразі в області 230 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 209 людей побороли недуг;
— 18 — інфіковано на COVID-19;
— 3 — померли”, написав Гусєв.

Він додав, що для проведення першого та другого етапів ПЛР в області наявні 10 560 тест-систем.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 73 158 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1738 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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