В Херсонской области за сутки выявили лишь 213 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 213 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1518 ПЦР-исследований и 1408 исследований методом ИФА на выявление коронавируса.
Зафиксировано 213 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 из которых 4 ребенка и 10 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “194 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 19 человек”.
Добавляется, что за сутки умерли 11 человек. “Все имели пневмонию и COVID-19”. Также в области зафиксировано 37 новых выздоровлений.
“Поэтому сейчас в области 13 039 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 6081 человек поборола недуг;
— 6656 человек инфицированы COVID-19;
— 302 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 845 343 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 14 204 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.