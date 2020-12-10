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В Херсонской области за сутки выявили лишь 213 случаев COVID-19

В Херсонской области за сутки выявили лишь 213 случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12326 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 213 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.

“За последние сутки проведено 1518 ПЦР-исследований и 1408 исследований методом ИФА на выявление коронавируса.
Зафиксировано 213 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 из которых 4 ребенка и 10 медицинских работников”, — говорится в сообщении.

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “194 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 19 человек”.

Добавляется, что за сутки умерли 11 человек. “Все имели пневмонию и COVID-19”. Также в области зафиксировано 37 новых выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 13 039 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 6081 человек поборола недуг;
— 6656 человек инфицированы COVID-19;
— 302 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 845 343 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 14 204 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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