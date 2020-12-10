На Херсонщині за добу виявили лише 213 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 213 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це повідомили у пресцентрі Херсонської ОДА, передає УНН.
За останню добу проведено 1518 ПЛР-досліджень та 1408 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу.
Зафіксовано 213 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 4 дитини та 10 медичних працівників.
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “194 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 19 осіб”.
Додається, що за добу померли 11 людей. “Усі мали пневмонію та COVID-19”. Також в області зафіксовано 37 нових одужань.
“Тож наразі в області 13 039 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 6081 людина поборола недуг;
— 6656 людей інфіковані COVID-19;
— 302 людини померли”, — резюмували в ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 845 343 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 14 204 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.