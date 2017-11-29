В Херсонской области военный с автомата ранил гражданского

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 65471 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 48041 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 56990 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 66077 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 113233 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113976 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 140452 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107311 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108735 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113333 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Киев  •  УНН

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ХЕРСОН-КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Чаплынском районе полиция задержала военнослужащего, который ранил местного жителя. Об этом УНН сообщили в Отделе коммуникации полиции Херсонской области.

"В дежурную часть Чаплинского отделения полиции поступило сообщение, что в районном центре вблизи супермаркета "АТБ" в результате стрельбы ранен человек. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что 21-летний солдат воинской части, которая дислоцируется неподалеку от Чаплинки, оставил свой пост и приехал в магазин. В это время возле супермаркета находилась группа местных жителей. Между военнослужащим и гражданами возник конфликт, после которого солдат произвел несколько выстрелов из автомата. В результате огнестрельное ранение ноги получил 29-летний мужчина. Пострадавший прооперирован, состояние его здоровья удовлетворительное.

Открытое уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Военнослужащий за совершение уголовного преступления был задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сегодня судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней.

Как сообщал УНН, на Херсонщине расследуют самоубийство бойца АТО.

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