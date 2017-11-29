В Херсонской области военный с автомата ранил гражданского

"В дежурную часть Чаплинского отделения полиции поступило сообщение, что в районном центре вблизи супермаркета "АТБ" в результате стрельбы ранен человек. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что 21-летний солдат воинской части, которая дислоцируется неподалеку от Чаплинки, оставил свой пост и приехал в магазин. В это время возле супермаркета находилась группа местных жителей. Между военнослужащим и гражданами возник конфликт, после которого солдат произвел несколько выстрелов из автомата. В результате огнестрельное ранение ноги получил 29-летний мужчина. Пострадавший прооперирован, состояние его здоровья удовлетворительное.

Открытое уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Военнослужащий за совершение уголовного преступления был задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сегодня судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней.

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