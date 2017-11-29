На Херсонщині військовий з автомата поранив цивільного

“В чергову частину Чаплинського відділення поліції надійшло повідомлення, що в районному центрі поблизу супермаркету “АТБ” в результаті стрільби поранений чоловік. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група" - йдеться у поаідомленні.

Поліцейські встановили, що 21-річний солдат військової частини, яка дислокується неподалік від Чаплинки, залишив свій пост та приїхав до магазину. В цей час біля супермаркету перебувала група місцевих жителів. Між військовослужбовцем та громадянами виник конфлікт, після якого солдат здійснив кілька пострілів з автомата. В результаті вогнепальне поранення ноги отримав 29-річний чоловік. Постраждалий прооперований, стан його здоров’я задовільний.

Відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України “Хуліганство”. Військовослужбовець за вчинення кримінального правопорушення був затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Сьогодні судом йому обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 днів.

Як повідомляв УНН, на Херсонщині розслідують самогубство бійця АТО.