На Херсонщині військовий з автомата поранив цивільного

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ХЕРСОН-КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Чаплинському районі поліція затримала військовослужбовця, який поранив місцевого мешканця. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації поліції Херсонської області.

“В чергову частину Чаплинського відділення поліції надійшло повідомлення, що в районному центрі поблизу супермаркету “АТБ” в результаті стрільби поранений чоловік. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група" - йдеться у поаідомленні.

Поліцейські встановили, що 21-річний солдат військової частини, яка дислокується неподалік від Чаплинки, залишив свій пост та приїхав до магазину. В цей час біля супермаркету перебувала група місцевих жителів. Між військовослужбовцем та громадянами виник конфлікт, після якого солдат здійснив кілька пострілів з автомата. В результаті вогнепальне поранення ноги отримав 29-річний чоловік. Постраждалий прооперований, стан його здоров’я задовільний.

Відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України “Хуліганство”. Військовослужбовець за вчинення кримінального правопорушення був затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Сьогодні судом йому обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 днів.

Як повідомляв УНН, на Херсонщині розслідують самогубство бійця АТО.

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