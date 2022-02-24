В Херсонской области от вражеского обстрела погиб пограничник
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В районе населенного пункта Преображенка в Херсонской области погиб пограничник в результате обстрела из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД Украины.
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"В результате обстрела из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиций пограничников в районе населенного пункта Преображенка в Херсонской области один пограничник погиб", - говорится в сообщении.
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Отметили, что информацию о других жертв устанавливают.
Помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь Андрей Демченко сообщил, что наступлению российских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника. Ранены несколько пограничников.
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