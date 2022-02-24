На Херсонщині від ворожого обстрілу загинув прикордонник
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У районі населеного пункту Преображенка в Херсонській області загинув прикордонник внаслідок обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС України.
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"У результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі населеного пункту Преображенка в Херсонській області один прикордонник загинув", - ідеться в повідомленні.
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Зазначили, що інформацію про інших жертв встановлюють.
Помічник голови Держприкордонслужби, прессекретар Андрій Демченко повідомив, що наступу російських військ через державний кордон передує артилерійський обстріл, далі рухається військова техніка. Поранено кілька прикордонників.
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