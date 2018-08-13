В Херсонской области украинские десантники проводят учения

Данные учения проходят под общим руководством начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, к которым привлекаются части ДШВ, армейская авиация Сухопутных войск, авиация Воздушных Сил, подразделения оперативного обеспечения.



Началась практическая фаза в Николаевской областе, где воины-десантники отработали ведение рейдовых действий в тылу условного противника и уничтожения его пункта управления.



Во время рейда, подразделения противовоздушной обороны прикрывая свои силы осуществляли отражение воздушного "противника". В частности были осуществлены боевые пуски из зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" и ПЗРК, велся прицельный огонь из зенитных установок.



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На одном из участков реки Южный Буг, инженерными подразделениями была развернута паромная переправа. При этом, бронетранспортеры своим ходом осуществили преодоление водной преграды. А тяжелая бронированная и автомобильная техника грузилась на паромы. Благодаря совместным действиям и четкой организации, силы десантников были быстро переправлены на другой берег и продолжили выполнять определенные задачи.



Между тем, на Херсонщине несколько десятков вертолетов высадили десантно-штурмовой отряд одной из частей ДШВ для взятия под контроль одного из важных объектов. На реке Днепр также была приведена паромная переправа для переброски основных сил.



Непосредственно руководил и контролировал ход выполнения всех задач при практических действий командующий ДШВ ВС Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский.



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Командующий высоко оценил слаженные и четкие действия десантно-штурмовых и приданных подразделений, их уровень подготовки, практический опыт и высокий боевой дух.



В настоящее время практические действия десантно-штурмовых войск продолжаются в районах Херсонской области.