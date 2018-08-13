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На Херсонщині українські десантники проводять військові навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. В Україні тривають командно-штабні навчання з практичними діями частин та підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних Сил України "Маруновий берет 2018". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.

На Херсонщині українські десантники проводять військові навчання

Дані навчання проходять під загальним керівництвом начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України, до яких залучаються частини ДШВ, армійська авіація Сухопутних військ, авіація Повітряних Сил, підрозділи оперативного забезпечення.

Розпочалася практична фаза на Миколаївщині, де воїни-десантники відпрацювали ведення рейдових дій в тилу умовного противника та знищення його пункту управління.

Під час рейду, підрозділи протиповітряної оборони прикриваючи свої сили здійснювали відбиття повітряного "противника". Зокрема були здійснені бойові пуски із зенітних ракетних комплексів "Стріла-10" та ПЗРК, вівся прицільний вогонь із зенітних установок.

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На одній із ділянок річки Південний Буг, інженерними підрозділами була розгорнута паромна переправа. При цьому, бронетранспортери своїм ходом здійснили подолання водної перешкоди. А важка броньована та автомобільна техніка вантажилася на пороми. Завдяки спільним діям та чіткій організації, сили десантників були швидко переправлені на інший берег та продовжили виконувати визначені завдання.

Тим часом, на Херсонщині кiлька десяткiв вертольотів висадили десантно-штурмовий загін однієї із частин ДШВ для взяття під контроль одного із важливих об’єктів. На річці Дніпро також була наведена паромна переправа для перекидання основних сил.

Безпосередньо керував та контролював хід виконання всіх завдань під час практичних дій командувач ДШВ ЗС України генерал-лейтенант Михайло Забродський.

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Командувач високо оцінив злагоджені та чіткі дії десантно-штурмових та приданих підрозділів, їхній рівень підготовки, практичний досвід та високий бойовий дух.

На даний час практичні дії Десантно-штурмових військ продовжуються в районах Херсонської областi.

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